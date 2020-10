Rivera | “Un derby non è mai scontato Nel ’61 dovevamo prenderle | vincemmo 3-1”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport. la leggenda del Milan, Gianni, ha parlato del, affermando come non sia mai una partita come le altre e che i pronostici, spesso, possono essere sovvertiti. Queste le sue parole: “Ilè un campionato nel campionato. Entrambe le squadre vogliono vincerlo, come è giusto che sia e vogliono regalare emozioni ai loro tifosi. Io avvertivo l’importanza qualche volta, ma per me le partite erano tutte uguali. Scendevo in campo e cercavo di vincere. E’ chiaro che illo sentivi un po’ di più perchè c’era una tensione generale in città ma era una partita come le altre, da vincere sperando di riuscirci per prendere i punti necessari”.più importante: “E’ stato ...