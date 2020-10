Pozzuoli, follia in ospedale: litiga per una sigaretta e gli cava gli occhi (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ accaduto nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i carabinieri sono intervenuti chiamati dal personale di turno. Un ex infermiere del nosocomio, che era in attesa nella zona filtro anti Covid per una visita, ha aggredito un uomo anche lui in attesa di essere ricevuto da un medico. La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ accaduto nel pomeriggio di ieri all’Santa Maria delle Grazie di, dove i carabinieri sono intervenuti chiamati dal personale di turno. Un ex infermiere del nosocomio, che era in attesa nella zona filtro anti Covid per una visita, ha aggredito un uomo anche lui in attesa di essere ricevuto da un medico. La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

