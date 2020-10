Pordenone – SPAL | il post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020)di oggi 17 ottobre, è stata una delle partite più combattute della terza giornata del campionato di Serie B. La gara è terminata 3-3, entrambe le squadre avrebbero meritato la vittoria sia per la determinazione con cui hanno giocato sia per il bel calcio portato in campo.è terminata 3-3, perchè la vittoria non è arrivata? Al termine dellaAttilio Tesser allenatore delha parlato in conferenza stampa: “particolare, quando sei avanti 2-0 subire un recupero così importante in 5 minuti all’inizio del secondo tempo è un peccato. Siamo stati bravi ad averla recuperata, ...