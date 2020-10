Morata: «Il pareggio brucia tanto, è la seconda volta che restiamo in 10» (Di sabato 17 ottobre 2020) Alvaro Morata ha segnato, preso un palo e si è visto annullare un gol dal Var. Non è bastato, però, perché la Juventus ha impattato a Crotone. «Un pareggio che brucia tanto, è la seconda partita che restiamo in inferiorità. Dobbiamo affrontare meglio le partite, con più determinazione. A Chiesa ho detto che il cartellino rosso fa parte del gioco, basta un millimetro per cambiare le sorti del match». Lo spagnolo approfondisce il discorso. «Siamo all’inizio della stagione, dobbiamo lavorare per arrivare al meglio in fondo alla stagione. La strada è lunga, il gruppo è forte: c’è solo da pedalare». Foto: Twitter Juve L'articolo Morata: «Il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Alvaroha segnato, preso un palo e si è visto annullare un gol dal Var. Non è bastato, però, perché la Juventus ha impattato a Crotone. «Unche, è lapartita chein inferiorità. Dobbiamo affrontare meglio le partite, con più determinazione. A Chiesa ho detto che il cartellino rosso fa parte del gioco, basta un millimetro per cambiare le sorti del match». Lo spagnolo approfondisce il discorso. «Siamo all’inizio della stagione, dobbiamo lavorare per arrivare al meglio in fondo alla stagione. La strada è lunga, il gruppo è forte: c’è solo da pedalare». Foto: Twitter Juve L'articolo: «Il ...

