Microsoft Work Reworked | rivedere il modo di lavorare

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 ottobre 2020).Reed è un analisi molto dettagliata cheha effettuato sul mondo del lavoro, tracciando i pro e i contro di quello che è stato il periodo in cui ha visto la nostra società e il nostrodi vivere, stravolgersi a causa della Pandemia Covid-19ha presentato in Italia il 16 ottobre 2020 i risultati del sondaggio.Reed come: una ricerca su Remoteing e Futuro del Lavoro. Quale metodo ha utilizzatoper condurre questo studio e cosa ne è venuto fuori. I consigli di chi è riuscito a trarne profitto, facendo di necessità virtù, lo vedremo insieme..Reed: ...