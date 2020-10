Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: matrimonio in arrivo (Di sabato 17 ottobre 2020) Lorenzo Amoruso ha deciso di coronare il sogno di Manila Nazzaro e le ha fatto la proposta di matrimonio regalandole l'anello nel giorno del suo compleanno. Per Manila Nazzaro è arrivata la proposta di matrimonio di Lorenzo Amoruso: dopo la partecipazione a Temptation Island, dove sembrava che la loro storia fosse stata messa un po' in crisi, l'ex calciatore ha stupito la compagna regalandole l'anello nel giorno del suo compleanno. E la conferma è arrivata oggi a Verissimo. Nell'edizione estiva di Temptation island Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati i concorrenti più amati dagli utenti che hanno commentato il programma sui ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020)ha deciso di coronare il sogno die le ha fatto la proposta diregalandole l'anello nel giorno del suo compleanno. Perè arrivata la proposta didi: dopo la partecipazione a Temptation Island, dove sembrava che la loro storia fosse stata messa un po' in crisi, l'ex calciatore ha stupito la compagna regalandole l'anello nel giorno del suo compleanno. E la conferma è arrivata oggi a Verissimo. Nell'edizione estiva di Temptation islandsono stati i concorrenti più amati dagli utenti che hanno commentato il programma sui ...

