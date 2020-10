Lockdown notturno | scontro nel governo Oggi la nuova stretta

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giusto il tempo di un cornetto dopo la riunione dei capidelegazione prolungatasi sino all’alba e la giostra dei vertici riparte:e Comitato tecnico scientifico, poie regioni, quindi i presidenti di regione fanno il punto da soli e anche il Cts si riunisce per buttare giù qualche indicazione per il prossimo Dpcm, in arrivo quando il precedente è ancora fresco di stampa. A seguire, alle 19, il secondo round dei capidelegazione, poi il summit su legge di bilancio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.