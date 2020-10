LIVE Giro d’Italia 2020, Cronometro Valdobbiadene in DIRETTA: partito Vincenzo Nibali, Ganna al comando (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 partito Vincenzo Nibali! E’ la prova della verità per lo Squalo! 15.39 Occhio che McNulty è molto competitivo a Cronometro. Oggi potrebbe guadagnare una valanga di posizioni in classifica generale… 15.38 Partenza discreta per Fuglsang che fa l’ottavo tempo a Cà del Poggio. 24″ di distacco da McNulty per lui. Lo statunitense lo ha già superato in classifica generale. 15.35 E’ partito Jai Hinley, settimo della classifica generale. 15.33 Terzo tempo per Brandon McNulty sul Muro di Cà del Poggio, solo cinque secondi peggio di Ganna. 15.31 Anche Majka inizia la prova. 15.30 Non sta facendo una brutta prova Ilnur Zakarin, che fa il nono tempo al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40! E’ la prova della verità per lo Squalo! 15.39 Occhio che McNulty è molto competitivo a. Oggi potrebbe guadagnare una valanga di posizioni in classifica generale… 15.38 Partenza discreta per Fuglsang che fa l’ottavo tempo a Cà del Poggio. 24″ di distacco da McNulty per lui. Lo statunitense lo ha già superato in classifica generale. 15.35 E’Jai Hinley, settimo della classifica generale. 15.33 Terzo tempo per Brandon McNulty sul Muro di Cà del Poggio, solo cinque secondi peggio di. 15.31 Anche Majka inizia la prova. 15.30 Non sta facendo una brutta prova Ilnur Zakarin, che fa il nono tempo al ...

