La pandemia sbarca al Consiglio Ue Resta lo stallo sul Recovery Fund Conte chiede di fare in fretta | ma ammette le difficoltà Pesano le richieste dell’Europarlamento sul Bilancio

(Di sabato 17 ottobre 2020) La recrudescenza dellada Covid fa irruzione nel vertice deleuropeo. Ieri, nel corso della seconda e ultima giornata di lavori, i leader hanno concordato sulla necessità di accelerare la cooperazione su tracciamento e test. Perché la situazione è seria e senza precedenti, dice il presidente delUe Charles Michel. Il premier Giuseppefa sapere che avrà un confronto periodico con gli altri leader per parlare di test, controlli, misure restrittive, vaccini. E il commissario Ue Didier Reynders annuncia una mappa settimanale del rischio per armonizzare le misure dei paesi, come quarantena, frontiere e procedure sui tamponi. La premier finlandese ha lasciato il vertice per precauzione dopo essere stata avvertita di avere avuto contatti con una persona positiva. ...