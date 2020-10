HIGHLIGHTS Sampdoria Lazio – VIDEO

(Di sabato 17 ottobre 2020)si sfidano allo stadio Ferraris di Genova in occasione di un’interessante match valido per la 4° giornata di Serie A. GLIDELLA PARTITA SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DELLA PARTITAGiornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Sampdoria

Augello realizza il primo gol in Serie A nel corso del match tra Sampdoria e Lazio: magia del terzino blucerchiato - VIDEO ...Gol e azioni salienti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Sampdoria Lazio. Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Lazio, valido per la 4ª ...