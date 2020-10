Highlights e gol Bielefeld-Bayern Monaco 1-4: Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Bielefeld-Bayern Monaco 1-4 di Bundesliga 2020/2021. Decisive ai fini del risultato finale le doppiette di Lewandowski e Muller. Inutile la rete della bandiera di Doan al 58′ prima dell’espulsione diretta di Tolisso. Il Bayern Monaco sale a quota nove punti in classifica, uno in meno rispetto al Lipsia. Il Bielefeld resta a quota quattro. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di1-4 di. Decisive ai fini del risultato finale le doppiette di Lewandowski e Muller. Inutile la rete della bandiera di Doan al 58′ prima dell’espulsione diretta di Tolisso. Ilsale a quota nove punti in classifica, uno in meno rispetto al Lipsia. Ilresta a quota quattro.

OfficialASRoma : Il secondo gol personale di Darboe Ebrima nella vittoria di oggi della Primavera ?? Highlights ??… - RaiSport : #NationsLeague, #Pellegrini porta in vantaggio gli #Azzurri!! La diretta streaming, i gol, gli highlights e le int… - Paolo_Bignardi : RT @SkyTG24: Sampdoria-Lazio 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A - calciotoday_it : ???Gli HIGHLIGHTS e la sintesi di #InterMilan 1-2 #DerbyMilano #FCIM - nista1927 : RT @StrowmanDr: Voi mi fate impazzire con ste analisi tattiche, quasi non vedevate l'ora me sa Riguardate gli highlights prego, rigore reg… -