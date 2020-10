Fonseca sotto osservazione La Roma non ha gradito la sua intervista a Record

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 ottobre 2020) Lanon hala lungarilasciata da Pauloal quotidiano portoghese, scrive il Corriere dello Sport. La società non ne era stata informata. “La recenterilasciata in Portogallo ha creato qualche imbarazzo. Prima per la forma, poi per i contenuti. L’non era stata concordata, il tecnico ha informato l’ufficio stampa solo dopo averla fatta, con un giornalista di sua fiducia del giornale. E’ uscita due giorni prima della conferenza stampa (prevista per oggi a Trigoria) svuotandola di significati.ha lamentato l’assenza di un direttore sportivo (che la società continua a cercare) e ha evidenziato che in sede di campagna ...