Elisabetta Gregoraci, la verità di Pierpaolo Pretelli: “Farei l’amore ovunque” (Di sabato 17 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti. Alla domanda piccante di Alfonso Signorini, ecco la risposta veritiera Novità sempre succose per la coppia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli con quest’ultimo davvero perso per la presentatrice italiana, ex moglie di Flavio Briatore. Nel confessionale lo stesso modello ha risposto ad una serie di domande … L'articolo Elisabetta Gregoraci, la verità di Pierpaolo Pretelli: “Farei l’amore ovunque” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020)sono sempre più uniti. Alla domanda piccante di Alfonso Signorini, ecco la risposta veritiera Novità sempre succose per la coppiacon quest’ultimo davvero perso per la presentatrice italiana, ex moglie di Flavio Briatore. Nel confessionale lo stesso modello ha risposto ad una serie di domande … L'articolo, la verità di: “Farei l’amore ovunque” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - xCandyKillerx : Comunque Zelletta e la Gregoraci sono quelli che influenzano nel peggior modo Oppini quindi una volta eliminato Zel… - IAmTheSun9 : RT @teamvlorelai: Elisabetta Gregoraci che continua a ribadire “ma Pierpaolo non sta con me, Pierpaolo non è il mio fidanzato” con una voc… - blvckrc : RT @teamvlorelai: Elisabetta Gregoraci che continua a ribadire “ma Pierpaolo non sta con me, Pierpaolo non è il mio fidanzato” con una voc… - lasara_81 : Il video di Elisabetta Gregoraci (vedi articolo) che si dà colpetti al cuore: segnali per qualcuno fuori dalla casa… -