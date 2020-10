Eleonora Daniele si scusa in diretta con Chiara Ferragni e a Fedez: “Sono stata vittima di bullismo” (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni e Fedez Martedì mattina Eleonora Daniele nel suo programma Storie Italiane ha avuto un attacco ingiustificato e senza senso nei confronti di Chiara Ferragni e di conseguenza anche verso Fedez. La padrona di casa della trasmissione di Rai Uno, durante il collegamento con Simona Ventura, si è chiesta più volte se la nota influencer cremonese abbia davvero usato i suoi canali social dove è seguita da milioni di follower per rendersi utile durante il periodo di lockdown e in tutta l’emergenza sanitaria che è ancora in corso. SuperSimo, in collegamento, si è immediatamente schierata dalla parte della fashion blogger, ricordando ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 17 ottobre 2020)criticaMartedì mattinanel suo programma Storie Italiane ha avuto un attacco ingiustificato e senza senso nei confronti die di conseguenza anche verso. La padrona di casa della trasmissione di Rai Uno, durante il collegamento con Simona Ventura, si è chiesta più volte se la nota influencer cremonese abbia davvero usato i suoi canali social dove è seguita da milioni di follower per rendersi utile durante il periodo di lockdown e in tutta l’emergenza sanitaria che è ancora in corso. SuperSimo, in collegamento, si è immediatamente schierata dalla parte della fashion blogger, ricordando ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - alesrinaldi : RT @TFsalutesport: Come ripartire in #sicurezza con Eleonora Daniele Oggi in diretta con voi abbiamo parlato anche di #smartworking insiem… - ohitsGygy : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? h… -

