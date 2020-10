Demet Özdemir ospite attesa di Verissimo: progetti e vita privata dell’attrice turca (Di sabato 17 ottobre 2020) Demet Özdemir alias Sanem nella popolare soap turca Daydreamer sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin. L’attrice turca è arrivata a Milano la scorsa settimana per concedere un’intervista esclusiva a Verissimo che la settimana prima ha ospitato il suo partner tv Can Yaman. L’attore ha parlato molto bene di lei. Ricordiamo che Yaman, sex symbol del momento, ha smentito d’avere una storia con Demet, il loro è solo un rapporto professionale da cui è nata una bellissima amicizia. L’attrice, nota per la sua spontaneità e sincerità, è arrivata a Milano la scorsa settimana accolta con entusiasmo dal pubblico italiano che ha apprezzato molto il suo ruolo in Daydreamer e che la considera la compagna ideale ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 ottobre 2020)Özdemir alias Sanem nella popolare soapDaydreamer saràdel salotto di Silvia Toffanin. L’attriceè arrivata a Milano la scorsa settimana per concedere un’intervista esclusiva ache la settimana prima ha ospitato il suo partner tv Can Yaman. L’attore ha parlato molto bene di lei. Ricordiamo che Yaman, sex symbol del momento, ha smentito d’avere una storia con, il loro è solo un rapporto professionale da cui è nata una bellissima amicizia. L’attrice, nota per la sua spontaneità e sincerità, è arrivata a Milano la scorsa settimana accolta con entusiasmo dal pubblico italiano che ha apprezzato molto il suo ruolo in Daydreamer e che la considera la compagna ideale ...

