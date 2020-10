Damsgaard non sta nella pelle: «La Samp ha dominato, felice per il gol» (Di sabato 17 ottobre 2020) Mikkel Damsgaard ha trovato il suo primo gol in Italia. Con la rete del 3-0 alla Lazio, ha chiuso definitivamente il match. La Sampdoria se lo coccola. «Sono molto felice per oggi, la prestazione della squadra è stata ottima, è stato bello ottenere questa vittoria tutti insieme. Abbiamo giocato avvero molto bene – ha detto dai canali ufficiali del club -. Ho segnato il mio primo gol ed è stato bellissimo, sono felice e ringrazio i compagni. È stato facile subentrare oggi, abbiamo dominato la gara, avremmo potuto segnare ancora di più. Dedico questa gol alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno aiutato tanto». Foto: Twitter ufficiale Samp L'articolo Damsgaard non sta nella ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Mikkelha trovato il suo primo gol in Italia. Con la rete del 3-0 alla Lazio, ha chiuso definitivamente il match. Ladoria se lo coccola. «Sono moltoper oggi, la prestazione della squadra è stata ottima, è stato bello ottenere questa vittoria tutti insieme. Abbiamo giocato avvero molto bene – ha detto dai canali ufficiali del club -. Ho segnato il mio primo gol ed è stato bellissimo, sonoe ringrazio i compagni. È stato facile subentrare oggi, abbiamola gara, avremmo potuto segnare ancora di più. Dedico questa gol alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno aiutato tanto». Foto: Twitter ufficialeL'articolonon sta...

