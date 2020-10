Crozza e le rivelazioni del team manager Ferrari | “Il Gran Premio mi fa venire sonno | tutte le auto fanno lo stesso rumore A parte le nostre…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata di Fratelli di– in onda venerdì in prima serata sul Nove – Maurizionei panni di Mattia Binotto,della, mentre tenta di capire come risollevare la stagione ormai disastrosa: “Stiamo scaldando le gomme perché in pista non ci riusciamo, allora le scaldiamo nel forno con le patate. Deve sentire come sono buone ‘ste patate”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articoloe ledel: “Ilmi fale...