Covid | card Sepe scrive a fedeli | tutti più responsabili

oss_romano : #17ottobre Emergenza sanitaria #Covid_19 ed emergenza formativa. Riflessione del Card. Versaldi - NuovaScintilla : RT @agensir: Coronavirus Covid-19 e povertà: card. Bassetti, “non è il momento di ripiegarsi su sé stessi” - RuggeroValori : Coronavirus Covid-19 e povertà: card. Bassetti, 'non è il momento di ripiegarsi su sé stessi' | AgenSIR - agensir : Coronavirus Covid-19 e povertà: card. Bassetti, “non è il momento di ripiegarsi su sé stessi” - monda66 : RT @oss_romano: #17ottobre Emergenza sanitaria #Covid_19 ed emergenza formativa. Riflessione del Card. Versaldi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid card

La Gazzetta del Mezzogiorno

"Quando c'è un'emergenza, una situazione complessa, non è il momento di ripiegarsi su sé stessi, ma fare di tutto per reagire e questo fa bene alle persone che ci stanno vicino". (ANSA) ...(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Dobbiamo essere tutti più responsabili e attenti, ma non dobbiamo avvilirci e arrenderci". E' quanto scrive in una lettera l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe ...