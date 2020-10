Condò: «Agnelli non mi è piaciuto, ancora ricorsi per Calciopoli» (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo Condò ha commentato le parole di Andrea Agnelli nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti: le sue parole Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le parole di Andrea Agnelli nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti. «Non mi è piaciuta per niente le cose di Agnelli che ha detto che tutti stanno aspettando una sconfitta di Pirlo. E’ una cosa normalissima, è l’essenza dello sport vincere i trofei e quindi battere la Juventus. La Juve ha tutti i diritti di ricorrere per Calciopoli ma mi chiedo quando la Juve smetterà e dica basta, consegnando alla storia del calcio una memoria condivisa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo Condò ha commentato le parole di Andreanella conferenza stampa post assemblea degli azionisti: le sue parole Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha commentato le parole di Andreanella conferenza stampa post assemblea degli azionisti. «Non mi è piaciuta per niente le cose diche ha detto che tutti stanno aspettando una sconfitta di Pirlo. E’ una cosa normalissima, è l’essenza dello sport vincere i trofei e quindi battere la Juventus. La Juve ha tutti i diritti di ricorrere perma mi chiedo quando la Juve smetterà e dica basta, consegnando alla storia del calcio una memoria condivisa». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Condò: «Agnelli non mi è piaciuto. Ancora ricorsi per Calciopoli...» - - Bennid22 : RT @mcrisj01: Caro @SkySport la prebenda di Condò alla Juventus è vergognosa e non richiesta. Prima attacca Agnelli dicendo che non doveva… - aliasvaughn : Caro Condò, è nell'essenza dello sport sperare di vincere e fare tutto il necessario per vincere, non sperare che c… - mcrisj01 : Caro @SkySport la prebenda di Condò alla Juventus è vergognosa e non richiesta. Prima attacca Agnelli dicendo che n… - sebanderas : @JuveWhite A proposito di media avessi gestito tu il presidente Agnelli l'avresti mandato in TV a Sky a balbettare… -