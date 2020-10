Cagliari, un componente del gruppo squadra positivo al Covid-19 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Cagliari, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid–19. Queste il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica che l’ultima serie di controlli sanitari effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra: il soggetto – asintomatico, non calciatore né facente parte dello staff tecnico e medico – è stato prontamente isolato secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e federali. Il Club, d’accordo con le autorità sanitarie, ha già attivato tutte le procedure del caso: gli altri membri del gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Il, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che undelè risultatoal–19. Queste il comunicato: “IlCalcio comunica che l’ultima serie di controlli sanitari effettuati ha evidenziato la positività al-19 di undel: il soggetto – asintomatico, non calciatore né facente parte dello staff tecnico e medico – è stato prontamente isolato secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali e federali. Il Club, d’accordo con le autorità sanitarie, ha già attivato tutte le procedure del caso: gli altri membri del...

Fprime86 : RT @DiMarzio: Non si tratta di un calciatore né di un componente dello staff tecnico e medico - DiMarzio : Non si tratta di un calciatore né di un componente dello staff tecnico e medico - CalcioWeb : #Cagliari, un componente del gruppo squadra positivo al #Coronavirus - - sportface2016 : #Cagliari | Positivo al #COVID19 un componente del gruppo squadra - TuttoMercatoWeb : Cagliari, un componente del gruppo squadra positivo al Covid-19: non è un calciatore -