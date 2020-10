Boxe | Anthony Joshua difenderà le sue corone mondiali dei massimi contro Kubrat Pulev il 12 dicembre

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giovedì 12, O2 Arena. La nuova data per il combattimento che vale i titoliIBF, WBA, WBO e IBO dei pesiè arrivata, conche se la vedrà con il bulgaroper tenersi ciò che è già suo dopo la rivincitaAndy Ruiz (decisione unanime dei giudici). I due avrebbero dovuto salire sul ring già nello scorso giugno, ma la pandemia di coronavirus ha costretto inevitabilmente al rinvio. Nondimeno, ancora non è chiaro in quanti potranno entrare nell’impianto sulla Greenwich Peninsula, a sudest di Londra. Le possibilità che non possa entrare nessuno esistono, in funzione dell’evoluzione del quadro sanitario....