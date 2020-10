Beve una birra ma il suo stomaco inizia a gonfiarsi: in ospedale gli trovano un parassita nel… (Di sabato 17 ottobre 2020) Una storia assurda da raccontare e da leggere: un uomo di 60 anni ha bevuto un sorso di birra, come spesso faceva. Qualcosa, però, è andato storto: lo stomaco gli si è gonfiato a dismisura, una vera palla. I medici gli hanno poi trovato un parassita nel… Una storia incredibile L’uomo si trova sul fiume Brisbane nel Queensland, in Australia quando ha bevuto da una lattina di birra. La lattina precedentemente, però era caduta dentro al fiume, l’uomo però non si è lasciato turbare da questa situazione e ha continuato a bere. Successivamente tornato a casa il 60enne non ha smesso di contrarre dei dolori addominali per tutta la durata della giornata. L’uomo non immaginava assolutamente che stava ingerendo un pericoloso parassita. Tale ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 ottobre 2020) Una storia assurda da raccontare e da leggere: un uomo di 60 anni ha bevuto un sorso di, come spesso faceva. Qualcosa, però, è andato storto: logli si è gonfiato a dismisura, una vera palla. I medici gli hanno poi trovato unnel… Una storia incredibile L’uomo si trova sul fiume Brisbane nel Queensland, in Australia quando ha bevuto da una lattina di. La lattina precedentemente, però era caduta dentro al fiume, l’uomo però non si è lasciato turbare da questa situazione e ha continuato a bere. Successivamente tornato a casa il 60enne non ha smesso di contrarre dei dolori addominali per tutta la durata della giornata. L’uomo non immaginava assolutamente che stava ingerendo un pericoloso. Tale ...

HotSexMi : @davide_garin @La_manina__ @PolScorr certo credici Solo i coglioni come voi sono in indietro nel paese. Fare numeri… - PopRioRe : RT @PopRioRe: Penso che sia una bella coppia che passa una serata fuori insieme.... Beve insieme.... Mescola i suoi amici. Questa è una r… - PopRioRe : Penso che sia una bella coppia che passa una serata fuori insieme.... Beve insieme.... Mescola i suoi amici. Questa è una relazione. - tripposauro : @DarioSegreto_ @13mari81 Prima o poi, a Capalbio o Orbetello, ci si beve una birra?? - Trippio_Quappio : @lbianchetti La gente non beve per strada? Lei non vive in una città universitaria, concludo. -

Ultime Notizie dalla rete : Beve una Beve una piccola quantità di disotturante per scarichi per sfuggire all'alcoltest, patente ritirata Prima Verona SpritzPerché al bar beviamo solo arancione

Tutto quello che c’è da sapere sull’aperitivo più amato: come nasce e come è diventato protagonista e la storia del drink onnipresente al bar ...

Mads Mikkelsen, sul filo del rasoio

I ruoli «facili» non sono concessi all'attore danese: per questo, nell’ultimo film, è un professore che si scopre «migliore» dopo aver bevuto un po’. Ecco come è andata ...

Tutto quello che c’è da sapere sull’aperitivo più amato: come nasce e come è diventato protagonista e la storia del drink onnipresente al bar ...I ruoli «facili» non sono concessi all'attore danese: per questo, nell’ultimo film, è un professore che si scopre «migliore» dopo aver bevuto un po’. Ecco come è andata ...