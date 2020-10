Atalanta troppo brutta per essere vera Quella vera la aspettiamo in Champions (Di sabato 17 ottobre 2020) di Andrea Colombo Mettiamola così. Meglio a Napoli che mercoledì a Herning dove i nerazzurri faranno il debutto stagionale in Champions League contro il Midtjylland. In fondo il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare il passo falso del … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 ottobre 2020) di Andrea Colombo Mettiamola così. Meglio a Napoli che mercoledì a Herning dove i nerazzurri faranno il debutto stagionale inLeague contro il Midtjylland. In fondo il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare il passo falso del …

ebenesport : Info - Napoli spaziale, Atalanta troppo brutta per essere vera. Gattuso batte Gasperini 4-1 -… - c_h_i_l_y_ : @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @HirvingLozano70 @MPolitano16 @victorosimhen9 Ha considerato che l Atalanta h… - amaliaiorio : @michelelapenna5 @realvarriale @sscnapoli @Atalanta_BC @HirvingLozano70 @MPolitano16 @victorosimhen9 ????????????????????????????… - LuiAie : 'L'Atalanta ha perso perchè era stanca', dopo 'Pensavano al COVID' del Genoa ecco un nuovo capitolo di 'scuse ridic… - PinoVaccaro77 : Quanto mi piacciono gli allenatori catenacciari come #Gattuso. Un grande allenatore. 12 gol in tre partite...… -