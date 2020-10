Una Vita anticipazioni | lunedì 19 ottobre 2020 | Susana teme il suicidio di Liberto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunedì 19– Paura per: il Seler che non riesce a farsene una ragione di aver deluso e tradito la moglie. Rosina è la sua ragione die per stare con lei ha combattuto contro tutti i pregiudizi e poi, stupidamente, si è lasciato sedurre da Genoveva, con tutto quello che poi è successo di conseguenza. Ora però sua ziaper lui, la donna non ha notizie del nipote da troppo tempo e nessuno sembra averlo visto nelle ultime ore. La sarta sente che qualcosa non va e chiede l’aiuto di tutti i loro amici per cercarlo e gli viene in mente che possa trovarsi nei pressi del fiume, dove lui e Rosina si erano dati il primo bacio. Riassunto puntata Unadi ieri Domenica 18 ...