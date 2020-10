Traffico Roma del 16-10-2020 ore 08:30 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione restano cose su Gran parte delle consolare entrata in città soprattutto nel quadrante Nord su Cassia e Flaminia rispettivamente dalla torta Tomba di Nerone dal bar al bivio di Tor di Quinto ci sono cose sul raccordo anulare per coloro che proprio dal raccordo devono immettersi sulla Flaminia ancora sul raccordo anulare carreggiata interna abbiamo ora rallentamenti tra Pier della carreggiata esterna restano fuori dalla Prenestina all’uscita Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila ora da Viale Palmiro Togliatti al bivio con la tangenziale est in tangenziale per Traffico intenso incolonnamenti a partire dall’uscita Monti Tiburtini Pietralata allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico così anche verso San Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione restano cose su Gran parte delle consolare entrata in città soprattutto nel quadrante Nord su Cassia e Flaminia rispettivamente dalla torta Tomba di Nerone dal bar al bivio di Tor di Quinto ci sono cose sul raccordo anulare per coloro che proprio dal raccordo devono immettersi sulla Flaminia ancora sul raccordo anulare carreggiata interna abbiamo ora rallentamenti tra Pier della carreggiata esterna restano fuori dalla Prenestina all’uscita Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila ora da Viale Palmiro Togliatti al bivio con la tangenziale est in tangenziale perintenso incolonnamenti a partire dall’uscita Monti Tiburtini Pietralata allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico così anche verso San Giovanni ...

