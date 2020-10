Torino | 6 tesserati della Primavera positivi | gruppo squadra in isolamento Il comunicato

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche il mondo del calcio, si ritrova a fare i conti con il Coronavirus.Si allunga la lista di giocatori risultatial Covid-19. Ad aggiungersi al lungo elenco sono 6 giocatoridel. Una notizia diffusa proprio pochi istanti fa dal club granata tramite unufficiale diramato attraverso i propri canali ufficiali.“IlFC comunica che nell’ambito dei controlli preventivi 6formazionesono risultatial Covid-19. I ragazzi, asintomatici, sono stati messi in. IlFC rende noto che al momento le attività...

Il Torino FC comunica che nell’ambito dei controlli preventivi 6 tesserati della formazione Primavera sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi, asintomatici, sono stati messi ...Il Covid-19 non si ferma a continua a spaventare il mondo del calcio. Il Torino è l’ultimo club italiano in ordine cronologico a ritrovarsi in casa delle positività , precisamente nella Primavera dove ...