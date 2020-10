Temptation Island anticipazioni, Carlotta e Nello: un finale inaspettato (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo martedì 20 ottobre. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente cosa è accaduto alle varie coppie un mese dopo, ma ovviamente assisterà agli ultimi falò di confronto. In particolare, c’è grande attesa da parte dei telespettatori sul finale di Carlotta e Nello. Si tratta della … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ultima puntata diandrà in onda il prossimo martedì 20 ottobre. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente cosa è accaduto alle varie coppie un mese dopo, ma ovviamente assisterà agli ultimi falò di confronto. In particolare, c’è grande attesa da parte dei telespettatori suldi. Si tratta della … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Anna Boschetti accuse contro Temptation Island Leonessa sulla difensiva - #Boschetti #accuse #contro #Temptation - psycoire : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… - stephsmarie : Bettarini ha fatto Isola dei Famosi, Gfvip, Temptation Island, IO PIENA BASTA NON NE POSSIAMO PIÙ #GFvip - infoitcultura : Speranza e Alberto si sono lasciati dopo Temptation Island? - fuckyoutiddy : RT @meta_moro: Comunque guardare programmi TRASH o LEGGERI non stabilisce il livello culturale di quella persona. Posso guardare Temptation… -