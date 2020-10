Stefano Bettarini si scaglia contro Dayane Mello sua ex fidanzata

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 16 ottobre 2020)ha commentato il comportamento della sua exnella Casa di Grande Fratello Vip. Ecco le sue dichiarazioni GF Vip:commenta la nuova edizioneha partecipato alla prima edizione di Grande Fratello Vip e recentemente è stato interpellato da Casa Chi per commentare la nuova edizione. La cosa che ha fatto più scalpore è stato il suo attacco a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo era uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip in cuiha partecipato con Nicoletta Larini.ha mostrato in diretta il messaggio che a fine programma Pierpaolo ha mandato a Nicoletta. Era un semplice “come stai?”, ma a lui ha dato molto ...