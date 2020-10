Scuole chiuse | coro contro De Luca | ' Perso tempo per la campagna elettorale'

(Di venerdì 16 ottobre 2020) E' durissimo il commento dell'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, all' ordinanza di sospensione dell'attività didattica firmata ieri dal Governatore della Campania ...

Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - scuole chiuse a Napoli - In Campania scuole chiuse e tutte le feste vietate - Scuole chiuse, Azzolina: «Ricevo tante lettere di protesta»

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse

Ma prima di intervenire su lavoro e scuola". Intanto, il commissario per l'Emergenza ... in cui si chiedeva di comunicare il fabbisogno di tamponi e reagenti per poter chiudere la nuova offerta.Stop alle gite scolastiche L’impatto del nuovo decreto sulla scuola riguarda i viaggi d’istruzione col ... Movida fino alle 24 La stretta arriva anche sulla movida: ristoranti e bar dovranno chiudere ...