Ronaldo: “Ho rispettato il protocollo”. Spadafora: “Arrogante e bugiardo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ronaldo a Spadafora: “Non ho violato il protocollo”. La replica del ministro: “Arrogante e bugiardo”. ROMA – E’ scontro tra Cristiano Ronaldo e il ministro Spadafora. In una diretta Instagram, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha replicato al titolare del Dicastero dello Sport: “Sono qui per dirvi che sto bene. Vi ringrazio del supporto e dei messaggi …. Sono da solo, la mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti“. E poi la critica al ministro: “Un signore dall’Italia dice che non ho rispettato il protocollo. E’ tutto falso. Voglio dire che l’ho rispettato e sempre lo rispetterò“. La replica di Spadafora: ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020): “Non ho violato il protocollo”. La replica del ministro: “Arrogante e bugiardo”. ROMA – E’ scontro tra Cristianoe il ministro. In una diretta Instagram, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha replicato al titolare del Dicastero dello Sport: “Sono qui per dirvi che sto bene. Vi ringrazio del supporto e dei messaggi …. Sono da solo, la mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti“. E poi la critica al ministro: “Un signore dall’Italia dice che non hoil protocollo. E’ tutto falso. Voglio dire che l’hoe sempre lo rispetterò“. La replica di: ...

GoalItalia : 'Protocollo violato? Una bugia' ? Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora ?? - tuttosport : #Ronaldo ribatte a #Spadafora su #Instagram: 'Non ho violato il protocollo, tutto falso' - rtl1025 : ?? #Spadafora: 'La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi ver… - GCappellazz : RT @Corriere: Ronaldo a Spadafora: «Protocollo rispettato, bugie da quel signore italiano di cui non ... - andtrap : I (semi)bot della politica italiana pensavo fossero già abbastanza tristi, poi ho scoperto quelli di Ronaldo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo “Ho Cristiano Ronaldo torna a Torino: quarantena Covid in Italia Corriere della Sera