Riforma pensioni: si pensa alla staffetta generazionale, cos'è? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Riforma pensioni sempre più pressante. Se da una parte il governo deve trovare misure per poter in qualche modo favorire il pensionamento soprattutto dei lavoratori fragili, inserendo delle misure nella legge di Bilancio 2021. Si è già parlato di una possibile proroga della pensione con Ape sociale e con opzione donna, ma si è parlato anche di una proroga dell'isopensione che, altrimenti, dal 1 gennaio 2021 tornerebbe e permettere un anticipo di soli 4 anni. staffetta generazionale Per quanto riguarda, quindi, le misure da inserire nella prossima legge di Bilancio, si tratta, quindi, di misure che dovrebbero aiutare il lavoratore ad accedere alla pensione soprattutto alla luce del fatto che con l'emergenza sanitaria molte sono le persone che ...

