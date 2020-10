Previsioni meteo Novembre, confermati scenari invernali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Previsioni meteo Novembre – Volgiamo lo sguardo, in questa sede, sul più lungo termine nel tentativo di indagare quali patterns circolatori potrebbero prevalere nell’arco dei prossimi 30 giorni. Sembrerebbe abbastanza assodato che per il resto di ottobre, mese che nella prima parte si è mostrato ostinatamente autunnale, con piogge sopra la norma un po’ ovunque e con precipitazioni spesso alluvionali, ci possa essere una evoluzione a due facce per l’italia: da una parte, aree centro meridionali, si farebbe strada una progressiva crescita dell’alta pressione, addirittura con qualche puntata di matrice nordafricana e caldo fuori stagione; dall’altra, Nord Italia e Toscana, potrebbe riattivarsi un flusso umido atlantico, in grado di arrecare altre piogge a fasi alterne. Insomma un ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020)– Volgiamo lo sguardo, in questa sede, sul più lungo termine nel tentativo di indagare quali patterns circolatori potrebbero prevalere nell’arco dei prossimi 30 giorni. Sembrerebbe abbastanza assodato che per il resto di ottobre, mese che nella prima parte si è mostrato ostinatamente autunnale, con piogge sopra la norma un po’ ovunque e con precipitazioni spesso alluvionali, ci possa essere una evoluzione a due facce per l’italia: da una parte, aree centro meridionali, si farebbe strada una progressiva crescita dell’alta pressione, addirittura con qualche puntata di matrice nordafricana e caldo fuori stagione; dall’altra, Nord Italia e Toscana, potrebbe riattivarsi un flusso umido atlantico, in grado di arrecare altre piogge a fasi alterne. Insomma un ...

