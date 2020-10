Pioli | “Battere l’Inter ci darebbe una carica incredibile Ibra? E’ tornato carico”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo le Nazionali torna la Serie A con un sabato di grande calcio. Alle 18.00, la gara di cartello della giornata è senza dubbio il derby di Milano, una gara che dirà tanto sulla condizione delle due squadre. A parlare, in casa Milan, il tecnico Stefano. Queste le sue parole: “Gli esami non finiscono mai, sia nel calcio, che nella vita, quindi ogni partita è un esame. Quello di domani è tra i più difficili dell’anno, ma tra quelli che se superi a pieni voti sei soddisfatto per un anno intero. Un derby è sempre un derby. Vincerlo, per entrambe, significherebbe tanto, ciunaper le prossime partite”. Sui tifosi: “Chiaro che una sfida del genere senza tifosi è davvero brutto. La rivalità forse si sente anche di ...