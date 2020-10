Pasta, boom dei consumi nel mondo con il lockdown: 1 su 4 ne ha mangiata di più, +25% di export in 6 mesi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per gli italiani la Pasta è una certezza, ma anche in Francia, Germania, UK e USA il lockdown ha sancito il boom di spaghetti & co. Secondo una ricerca internazionale commissionata da Unione Italiana ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per gli italiani laè una certezza, ma anche in Francia, Germania, UK e USA ilha sancito ildi spaghetti & co. Secondo una ricerca internazionale commissionata da Unione Italiana ...

Intervista a Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana.

World Pasta Day: boom consumi, lockdown non spaventa i fan

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Covid-19 non spaventa gli appassionati e gli amanti della pasta in tutto il mondo: una persona su quattro ne ha infatti aumentato il consumo durante i mesi di lockdown. A ri ...

