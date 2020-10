Omicidio Pamela Mastropietro, Oseghele condannato all'ergastolo: "Questa non è giustizia" (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Corte d'assise d'appello ha confermato la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro lo scorso 30 gennaio. "Questa non è giustizia, non l'ho uccisa io", ha urlato lo spacciatore nigeriano rivolgendosi anche alla mamma di Pamela, Alessandra Verni che ha replicato: "Che cosa, che cosa: dimmi". La sentenza di secondo grado accoglie così in pieno quella emessa dai giudici di Macerata il 29 marzo dello scorso anno: Oseghale è stato ritenuto responsabile dell'Omicidio volontario di Pamela, aggravato dalla violenza sessuale, dell'occultamento, vilipendio e distruzione del cadavere della giovane romana. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Corte d'assise d'appello ha confermato la condanna all'per Innocent Oseghale accusato di aver uccisolo scorso 30 gennaio. "non, non l'ho uccisa io", ha urlato lo spacciatore nigeriano rivolgendosi anche alla mamma di, Alessandra Verni che ha replicato: "Che cosa, che cosa: dimmi". La sentenza di secondo grado accoglie così in pieno quella emessa dai giudici di Macerata il 29 marzo dello scorso anno: Oseghale; stato ritenuto responsabile dell'volontario di, aggravato dalla violenza sessuale, dell'occultamento, vilipendio e distruzione del cadavere della giovane romana.

