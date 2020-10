No time, no space. I dispositivi di disuguaglianza di Hao Jingfang (Di venerdì 16 ottobre 2020) Hao Jingfang è la scrittrice cinese di fantascienza che ha vinto il premio Hugo (per i racconti) con Pechino Pieghevole, pubblicato in Italia da Add Editore. Nei suoi libri indaga le metropoli cinesi, gli spazi e il tempo, concepiti come dispositivi di diseguaglianza che si possono osservare nella Cina contemporanea e non solo. Con lei abbiamo parlato del suo libro, delle metropoli cinesi e delle sue future pubblicazioni. Mi pare che i veri protagonisti di Pechino pieghevole siano lo spazio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Haoè la scrittrice cinese di fantascienza che ha vinto il premio Hugo (per i racconti) con Pechino Pieghevole, pubblicato in Italia da Add Editore. Nei suoi libri indaga le metropoli cinesi, gli spazi e il tempo, concepiti comedi diseguaglianza che si possono osservare nella Cina contemporanea e non solo. Con lei abbiamo parlato del suo libro, delle metropoli cinesi e delle sue future pubblicazioni. Mi pare che i veri protagonisti di Pechino pieghevole siano lo spazio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

