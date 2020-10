Meghan Markle “Harry non doveva sposare lei ma…”: la verità segreta a Buckingham Palace (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel libro Battle of Brothers uscito il 15 Ottobre il biografo Robert Lacey svela tutto quello che non era mai stato detto fuori le mura di Buckingham Palace. A quanto pare nessuno aveva mai avuto il coraggio di rivelare dettagliati aneddoti e retroscena vissuti proprio nel palazzo reale. Ed invece a spifferare precise informazioni sulla Royal Family, non è stata una qualunque pagina del gossip ma la penna di Robert Lacey. L’illustre biografo di Corte nonché consulente storico per The Crown, nel suo ultimo libro rivela che la duchessa del Sussex era odiata da qualcuno di importante. Lacey è molto conosciuto per le biografie sulla monarchia britannica. Una penna decisamente rigida che si è rivelata tale anche nell’ultimo libro dedicato ai fratelli William ed Harry. Nella sua ultima biografia Robert si è tolto ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel libro Battle of Brothers uscito il 15 Ottobre il biografo Robert Lacey svela tutto quello che non era mai stato detto fuori le mura di. A quanto pare nessuno aveva mai avuto il coraggio di rivelare dettagliati aneddoti e retroscena vissuti proprio nel palazzo reale. Ed invece a spifferare precise informazioni sulla Royal Family, non è stata una qualunque pagina del gossip ma la penna di Robert Lacey. L’illustre biografo di Corte nonché consulente storico per The Crown, nel suo ultimo libro rivela che la duchessa del Sussex era odiata da qualcuno di importante. Lacey è molto conosciuto per le biografie sulla monarchia britannica. Una penna decisamente rigida che si è rivelata tale anche nell’ultimo libro dedicato ai fratelli William ed Harry. Nella sua ultima biografia Robert si è tolto ...

