LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales precede Morbidelli, Ducati nelle retrovie. Alle 14.10 la FP2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione, appuntamento Alle 14.10 per la FP2. 11.12: Maverick Vinales ha concluso in vetta la FP1 del GP d’Aragon. Il pilota della Yamaha ha preceduto i compagni di marca Morbidelli (+0″085) e Quartararo (+0″276). Cadute per i due piloti della Yamaha Petronas. Indietro le Ducati: Miller 12°, Petrucci 15°, Dovizioso 17° e Bagnaia 21°. Ducati in crisi nera in questo avvio di fine settimana. Le basse temperature non hanno aiutato la scuderia di Borgo Panigale. 1 12 M. VIÑALES 1:49.866 2 21 F. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione, appuntamento14.10 per la FP2. 11.12: Maverickha concluso in vetta la FP1 del GP d’. Il pilota della Yamaha ha preceduto i compagni di marca(+0″085) e Quartararo (+0″276). Cadute per i due piloti della Yamaha Petronas. Indietro le: Miller 12°, Petrucci 15°, Dovizioso 17° e Bagnaia 21°.in crisi nera in questo avvio di fine settimana. Le basse temperature non hanno aiutato la scuderia di Borgo Panigale. 1 12 M. VIÑALES 1:49.866 2 21 F. ...

SkySportMotoGP : ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ?… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand FP1: Dominio @yamaharacingcom , @mvkoficial12 al comando, @ducaticorse in difficoltà… - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand FP1: Dominio @yamaharacingcom , @mvkoficial12 al comando, @ducaticorse in diffico… - AlexChelo4 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1 inizio ritardato alle 10.25 per i… -