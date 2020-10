Le piogge monsoniche colpiscono duramente l’India: almeno 70 morti e gravi danni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le piogge monsoniche in India hanno già provocato almeno 70 morti: lo ha riportato l’emittente indiana Ndtv. Le precipitazioni hanno duramente colpito soprattutto lo Stato centro-meridionale del Telangana, provocando la morte di almeno 50 persone. Tra i danni materiali si segnalano circa 20mila case danneggiate e numerosi campi allagati. Le autorità del Telangana hanno chiesto al governo indiano 13,5 miliardi di rupie (184 milioni di dollari) in assistenza per aiutare le persone colpite dalle piogge incessanti.L'articolo Le piogge monsoniche colpiscono duramente l’India: almeno 70 morti e gravi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lein India hanno già provocato70: lo ha riportato l’emittente indiana Ndtv. Le precipitazioni hannocolpito soprattutto lo Stato centro-meridionale del Telangana, provocando la morte di50 persone. Tra imateriali si segnalano circa 20mila case danneggiate e numerosi campi allagati. Le autorità del Telangana hanno chiesto al governo indiano 13,5 miliardi di rupie (184 milioni di dollari) in assistenza per aiutare le persone colpite dalleincessanti.L'articolo Lel’India:70...

