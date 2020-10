L’amore segreto di Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila viene scoperto (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’amore segreto tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila esco allo scoperto grazie a Gabriele Parpiglia che ha rivelato che Guenda ha un uomo fuori, un certo Telemaco, conosciuto in una vacanza a Coral Bay, l’uomo con il quale ha passato tre giorni prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip e a cui dovrebbero essere dedicate le sue lacrime misteriose nella casa. La verità potrebbe essere rivelata nella prossima puntata di Casa Chi a cui prenderà parte il giornalista ma, soprattutto, dovrebbe prendere parte la moglie di Telemaco, tale Olga dell’Aquila, pronta a tenersi stretto il marito e rimettere al posto la figlia di Maria Teresa Ruta (che non osiamo pensare come possa reagire alla situazione dopo quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’amoretraDell’Aquila esco allograzie a Gabriele Parpiglia che ha rivelato cheha un uomo fuori, un certo, conosciuto in una vacanza a Coral Bay, l’uomo con il quale ha passato tre giorni prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip e a cui dovrebbero essere dedicate le sue lacrime misteriose nella casa. La verità potrebbe essere rivelata nella prossima puntata di Casa Chi a cui prenderà parte il giornalista ma, soprattutto, dovrebbe prendere parte la moglie di, tale Olga dell’Aquila, pronta a tenersi stretto il marito e rimettere al posto la figlia di Maria Teresa Ruta (che non osiamo pensare come possa reagire alla situazione dopo quello ...

lina_bsky : Certo era il segreto di pulcinella ma Edo ti ho adoratoooo e dopo l'imbarazzo iniziale paul sei sempre una spanna s… - gabry_dom9 : #ciavarrini oooh finalmente il regalo segreto non é più segreto ?? comunque 'Edo io ti auguro un giorno di regalare… - unimontagna : 1° evento della IV ed. della rassegna racCONTA LA MONTAGNA. Il 21 ottobre, h 18.00 su Zoom - Marco Albino Ferrari p… - lascassapalle : La verità è che #comodino sta facendo il casino perché estremamente offeso di non aver ricevuto lui la dichiarazion… - eelveen : Che me ne fotte che l'ingrediente segreto è l'amore, anche io cucino con amore ma sbaglio. DIMMI IL FOTTUTO INGREDIENTE -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore segreto Federigo Tozzi, lo scrittore dell'amore, della serpe del desiderio Pangea.news