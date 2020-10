Juventus, Ronaldo e il protocollo violato: l’Asl di Torino fa chiarezza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino ha fatto chiarezza sulla posizione di Cristiano Ronaldo Il dottor Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino, in una intervista a Tuttosport ha fatto chiarezza sulla posizione di Cristiano Ronaldo in merito alla violazione del protocollo. «Non serviva nessuna autorizzazione per il rientro di Ronaldo, che ha fatto né più ne meno che quello che hanno fatto alcuni calciatori delle Nazionali azzurre quando sono risultati contagiati all’estero. Ha utilizzato un volo sanitario regolarmente autorizzato dall’Usmaf e non necessitava di alcuna altra autorizzazione. Ronaldo ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl diha fattosulla posizione di CristianoIl dottor Roberto Testi, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di, in una intervista a Tuttosport ha fattosulla posizione di Cristianoin merito alla violazione del. «Non serviva nessuna autorizzazione per il rientro di, che ha fatto né più ne meno che quello che hanno fatto alcuni calciatori delle Nazionali azzurre quando sono risultati contagiati all’estero. Ha utilizzato un volo sanitario regolarmente autorizzato dall’Usmaf e non necessitava di alcuna altra autorizzazione.ha ...

juventusfc : Rientro a Torino di @Cristiano - - tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - marcoconterio : ?????? Cristiano Ronaldo potrebbe chiedere di viaggiare in Italia già nelle prossime ore per proseguire a Torino il su… - AlessandroVig0 : #Ronaldo e altri giocatori della #Juventus hanno violato il protocollo. Cosa succede? Multa da 1400 euro per tutti… - gi0de : RT @PietroSalvatori: Comunicato Juventus ieri: 'Ronaldo tornato con volo autorizzato dalle autorità sanitarie' Spadafora oggi: 'Ronaldo? H… -