Juve-Napoli, Asl Napoli 2: 'Azzurri volevano partire anche domenica mattina' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Spunta un nuovo retroscena su Juve-Napoli Antonio D'amore, direttore della Asl Napoli 2, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Mattino in merito alla questione Juve-Napoli. Nell'intervista viene evidenziato come la squadra azzurra abbai cercato fino all'ultimo di partire per Torino. Queste le dichiarazioni del ... Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Spunta un nuovo retroscena suAntonio D'amore, direttore della Asl2, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Mattino in merito alla questione. Nell'intervista viene evidenziato come la squadra azzurra abbai cercato fino all'ultimo diper Torino. Queste le dichiarazioni del ...

juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - demagistris : Juve-Napoli:Chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo,ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino,indipendent… - Andrez1si : RT @Giancarlo1970: @giobandnere @Claudio95158173 Mi chiedo come siamo arrivati a questo.... aziende sul lastrico , popolo che aspetta la ba… - juve_magazine : COVID - Il portiere Perin: 'Non sono l'untore del calcio italiano, il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli Juve-Napoli, Agnelli potrebbe ricusare Sandulli: ecco il motivo Corriere dello Sport Perin: “Non sono l’untore. Coronavirus malattia subdola. Noi calciatori scrupolosi anche perché un po’ ipocondriaci”

Deve anche essere chiara una cosa: il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa”. In generale poi sul Covid-19, il portiere del Grifone ha aggiunto: “Resto convinto che tutto sia nato ...

Empoli, Corsi: "Mi spiace per il Napoli, ma ha torto. Andrei a Pescara anche senza 6 elementi. Su Ricci..."

Il caso Napoli continua a tenere banco. I partenopei hanno perso a tavolino (3-0) con la Juventus per non essersi presentati allo Stadium circa due settimane fa. In merito, questo il parere di ...

Deve anche essere chiara una cosa: il caos di Juventus-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa”. In generale poi sul Covid-19, il portiere del Grifone ha aggiunto: “Resto convinto che tutto sia nato ...Il caso Napoli continua a tenere banco. I partenopei hanno perso a tavolino (3-0) con la Juventus per non essersi presentati allo Stadium circa due settimane fa. In merito, questo il parere di ...