Good-Feel: lo studio di Yoshi's Crafted World sta lavorando a un nuovo gioco per Switch in arrivo nel 2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Good-Feel, lo studio di Yoshi's Crafted World, sta lavorando a un nuovo gioco per Switch previsto per il lancio nel 2021.Nell'ultimo numero di Famitsu (tradotto da Nintendo Life), il presidente di Good-Feel, Etsunobu Ebisu, ha detto che il gioco in arrivo è un titolo d'azione ambientato in Giappone e che si aspetta che abbia un appeal internazionale.Non ha ancora un nome ufficiale, ma è stato mostrato tramite storyboard e concept art.

