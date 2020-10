Gli operatori dei pullman turistici pronti a intervenire in sostegno del trasporto pubblico in difficoltà (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confcooperative Fvg: gli operatori dei pullman turistici pronti a intervenire in sostegno del trasporto pubblico in difficoltà I nostri mezzi sono fermi e gli autisti in Cassa Integrazione – dice Luigi Donatone, coordinatore di settore per Confcooperative Fvg – perciò siamo disponibili da subito se si trova la quadra economica «Apprendiamo dalla stampa che, in regione, servirebbero altri 70-80 pullman privati per garantire il servizio pubblico del trasporto nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, evitando assembramenti e affollamenti – dice Luigi Donatone coordinatore di settore per Confcooperative Fvg e presidente di una storica cooperativa di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confcooperative Fvg: glideiindelin difficoltà I nostri mezzi sono fermi e gli autisti in Cassa Integrazione – dice Luigi Donatone, coordinatore di settore per Confcooperative Fvg – perciò siamo disponibili da subito se si trova la quadra economica «Apprendiamo dalla stampa che, in regione, servirebbero altri 70-80privati per garantire il serviziodelnel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, evitando assembramenti e affollamenti – dice Luigi Donatone coordinatore di settore per Confcooperative Fvg e presidente di una storica cooperativa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli operatori Covid, quasi 2.500 gli operatori sanitari positivi nell'ultimo mese. In totale oltre 33mila Il Mattino Lucca, assessori Petretti e Giglioli chiedono alla Asl i test rapidi per le rsa comunali

“Richiediamo con urgenza che vengano somministrati test rapidi con funzione di screening a tutti gli operatori e agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali comunali Pia Casa e Monte San ...

Wedding industry: “Il Decreto celebra il funerale del comparto”

“Solo nelle prime 24 ore dalla firma del nuovo Dpcm – dichiara Umberto Sciacca – tutti gli operatori della filiera hanno ricevuto disdette da parte degli sposi, fortemente scoraggiati all’idea di ...

