Elodie in vestaglia da notte: il vedo e non vedo fa impazzire i fan (Di venerdì 16 ottobre 2020) Elodie ha fatto un altro regalo ai suoi fan, ha pubblicato uno scatto in cui la diva si mostra in sottoveste, semplice ma bellissima. La foto è presa dal videoclip “Parli parli”, infatti questo recita la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato su Instagram. Il suo nuovo album intitolato “Coraggio” è uscito giorno 9 ottobre. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)ha fatto un altro regalo ai suoi fan, ha pubblicato uno scatto in cui la diva si mostra in sottoveste, semplice ma bellissima. La foto è presa dal videoclip “Parli parli”, infatti questo recita la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato su Instagram. Il suo nuovo album intitolato “Coraggio” è uscito giorno 9 ottobre. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: In vestaglia e coperta solo di schiuma, #Elodie incanta i fan: è esplosiva nel suo nuovo video! FOTO - peppe_zk : RT @cmdotcom: In vestaglia e coperta solo di schiuma, #Elodie incanta i fan: è esplosiva nel suo nuovo video! FOTO - CherryD92 : RT @cmdotcom: In vestaglia e coperta solo di schiuma, #Elodie incanta i fan: è esplosiva nel suo nuovo video! FOTO - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: In vestaglia e coperta solo di schiuma, #Elodie incanta i fan: è esplosiva nel suo nuovo video! FOTO - cmdotcom : In vestaglia e coperta solo di schiuma, #Elodie incanta i fan: è esplosiva nel suo nuovo video! FOTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie vestaglia Carl Brave ed Elodie: ecco il video di "Parli parli"

È uscito il video di "Parli parli", la nuova canzone di Carl Brave realizzata in collaborazione con Elodie. Nella clip, diretto da Fabrizio Conte, i due artisti sono immersi in u ...

Elodie, dal tubino scollato al completo di paillettes: i look griffati per il video con Carl Brave

Elodie ha collaborato con Carl Brave, insieme hanno realizzato il singolo “Parli Parli”, del quale nelle ultime ore è stato lanciato il video ...

È uscito il video di "Parli parli", la nuova canzone di Carl Brave realizzata in collaborazione con Elodie. Nella clip, diretto da Fabrizio Conte, i due artisti sono immersi in u ...Elodie ha collaborato con Carl Brave, insieme hanno realizzato il singolo “Parli Parli”, del quale nelle ultime ore è stato lanciato il video ...