DOC nelle tue mani repliche su Rai Premium (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il successo strepitoso di ieri sera con 7 milioni e mezzo di telespettatori, arrivano le repliche di Doc nelle tue mani su Rai Premium. La serie tv con Luca Argentero va in onda ogni venerdì sera sul canale 25. Stasera verrà trasmessa in replica su Rai Premium la prima puntata della seconda parte di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il successo strepitoso di ieri sera con 7 milioni e mezzo di telespettatori, arrivano ledi Doctuesu Rai. La serie tv con Luca Argentero va in onda ogni venerdì sera sul canale 25. Stasera verrà trasmessa in replica su Raila prima puntata della seconda parte di ...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - 9ipsoiure7 : Senti Luca Argentero tu non puoi pubblicare il promo di Doc nelle storie il lunedì mattina perché poi mi sale l'hyp… - infoitcultura : «Doc. Nelle tue mani», boom di ascolti per la serie: scopriamo la trama e i protagonisti - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani, Luca Argentero: “Andrea vivrà mille tormenti” - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli alla Fialdini: “Sarà un momento forte” -