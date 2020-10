Demet Özdemir è l’attrice del momento di “Daydreamer”, ma cosa sappiamo sulla sua carriera? Ecco come ha avuto inizio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Demet Özdemir è una delle attrici più belle che brillano nel mondo delle soap turche, ma che grazie alla serie “Daydreamer” ha superato i confini, mostrando il suo grande talento anche in altri Paesi come l’Italia, la Spagna e tanti altri. Demet Özdemir è nata il 26 febbraio 1992 a Kocaeli. La giovane Demet la più piccola della famiglia si è trasferita ad Istanbul con la sorella, il fratello e la madre dopo la separazione dei genitori, inizialmente si è dedicata alla sua passione per il ballo, ha preso parte per la prima volta alla squadra di ballo della cantante Bengü. Poi, Demet tra il 2011 e il 2013 ha iniziato a studiare recitazione. Foto: Instagram/Demet Ozdemir Tra le serie tv a cui ha partecipato oltre ... Leggi su virali.video (Di venerdì 16 ottobre 2020)Özdemir è una delle attrici più belle che brillano nel mondo delle soap turche, ma che grazie alla serie “Daydreamer” ha superato i confini, mostrando il suo grande talento anche in altri Paesil’Italia, la Spagna e tanti altri.Özdemir è nata il 26 febbraio 1992 a Kocaeli. La giovanela più piccola della famiglia si è trasferita ad Istanbul con la sorella, il fratello e la madre dopo la separazione dei genitori, inizialmente si è dedicata alla sua passione per il ballo, ha preso parte per la prima volta alla squadra di ballo della cantante Bengü. Poi,tra il 2011 e il 2013 ha iniziato a studiare recitazione. Foto: Instagram/Ozdemir Tra le serie tv a cui ha partecipato oltre ...

