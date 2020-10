(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dueper copronavirus,16 ottobre in: uno ae l'altro in provincia diCarrara. Ma preoccupa l'dei: 755 in 24 ore. Ossia il 10% di coloro che sono stati sottoposti al tampone. E' vero che, durante il lockdown furono raggiunte vette del 25% diati fra coloro che erano stati «tamponati», ma è altrettanto vero che la crescita esponenziale dei positivi pone lafra le regioni sotto osservazione

rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - regionetoscana : #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dal 19 ottobre fino al termine dell'emergenza sanitaria, stop alle visite dei familiari agli… - qn_lanazione : Il #COVID__19 in #Toscana, 755 nuovi casi nella giornata di venerdì 16 ottobre. Tutti i dati: - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 2 morti a Firenze e Massa, oggi 16ottobre. Esplosione di contagi: 755 (il 10% dei tamponi) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

LA NAZIONE

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Non si ferma la corsa al rialzo e ai record nella conta dei nuovi casi di Covid in Toscana. Oggi il bollettino diffuso dalla Regione parla di altri 755 contagi (il 10% dei ...La task force regionale comunica che ieri, 15 ottobre, sono stati processati 1.116 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 74 sono risultati ... 1 cittadino residente in Toscana e in ...