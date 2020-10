Coronavirus | 1261 nuovi casi in Campania | “Bisogna prendere decisioni forti | la scelta delle scuole è stata difficile ma necessaria”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 1.261 ipositivi insu 14.422 tamponi eseguiti ieri. Lo ha reso noto il governatore Vincenzo De Luca nella diretta su Fb. “Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamomeglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti aancora più gravi ma con l’acqua alla gola. E’ responsabileoggidifficili senza attendere oltre”. “Cerco di saltare completamente ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non risponderò a nulla, dovrei perdere ore intere per rispondere a cose indegne alle quali abbiamo assistito”. De Luca spiega di non voler ...