C'è una nazione dove iPhone 12 sarà venduto con gli auricolari

(Foto: Apple) iPhone 12 è pronto a debuttare in tutto il mondo, ma come è ormai noto non andrà ad includere né l'adattatore dal cavo alla presa di corrente né le cuffiette. Eppure, c'è un'unica nazione al mondo che farà da eccezione, includendo in confezione un paio di EarPods come ai vecchi tempi. Ed è appena oltre confine, la Francia. Apple è stata costretta ad includere gli auricolari seguendo l'articolo L. 5232-1-3 della legge relativa a "sobrietà, trasparenza, informazione e consulenza in merito alle onde elettromagnetiche" ed è dunque un necessario requisito per la tutela della salute degli utenti. Più specificamente quelli più giovani con età sotto i 14 anni, perché secondo la legge francese ...

